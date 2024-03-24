Удивительное дело: США не только не стали подогревать тему с российскими выборами, но даже притормозили кое-что! Недавно американский госсекретарь Энтони Блинкен вызвал много споров, заблокировав заявление "Большой семерки" о выборах в России.
Блинкен встал на сторону Москвы, одёрнув "Большую семёрку"
Комментарии
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Алексей Тан
Настоящие еврее-нацисты, хорошо понимают, если они признают власть в России не легитимной... то! они сами! отнимают у себя!.... возможность, договариваться с победителем.... о СВОЁМ ЛИЧНОМ спасении!!!..... У них на счёт этого ... уже есть опыт после 45-ого, когда в Нюрберге... они "судили" сами себя.
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