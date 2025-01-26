Пример Трампа заразителен: ФРГ намерена ужесточить свое отношение к мигрантам

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) хочет вынести на голосование бундестага резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии