Усольцевы мертвы или живы? Озвучены три главные версии произошедшего

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в тайге не даёт покоя ни близким, ни волонтёрам, ни интернет‑сыщикам: прошёл почти год с того дня, как Сергей, Ирина и их пятилетний ребёнок пропали во время похода к урочищу Буратинка в районе посёлка Кутурчин.