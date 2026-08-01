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Царьград

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Усольцевы мертвы или живы? Озвучены три главные версии произошедшего

Усольцевы мертвы или живы? Озвучены три главные версии произошедшего

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в тайге не даёт покоя ни близким, ни волонтёрам, ни интернет‑сыщикам: прошёл почти год с того дня, как Сергей, Ирина и их пятилетний ребёнок пропали во время похода к урочищу Буратинка в районе посёлка Кутурчин.

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