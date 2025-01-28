Соберут на кирпичики: с жильцов перестанут взимать плату за ускорение капремонта

С граждан перестанут брать плату за ускорение капитального ремонта. Сейчас оценка технического состояния дома проводится раз в четверть века, а проверку в более сжатые сроки можно сделать только за счет собственников жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии