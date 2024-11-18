Ефимов: кварталы с соцобъектами построят в столице в рамках 41 проекта КРТ

Инвесторы и назначенные городом операторы начали редевелопмент участков общей площадью 351 гектар в 11 округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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