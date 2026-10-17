Шестой номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Джо Пайфер заявил, что чемпион в легчайшем весе Петр Ян досрочно одержит победу над грузином Мерабом Двалишвили в их третьем поединке.