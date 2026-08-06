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FiNE NEWS

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Трамп вызвал сторонников коммунизма на политическую битву

Трамп вызвал сторонников коммунизма на политическую битву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вызвал сторонников коммунизма на политическую битву. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он предупредил, что коммунистические подходы всегда терпели неудачу и не смогут изменить нынешний «Золотой век Америки».

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