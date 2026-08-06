Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вызвал сторонников коммунизма на политическую битву. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он предупредил, что коммунистические подходы всегда терпели неудачу и не смогут изменить нынешний «Золотой век Америки».