Спецназ уничтожает пехоту ВСУ в боях у Артёмовска (ВИДЕО)

Спецназ Армии России уничтожает пехоту ВСУ в ходе продолжающихся боёв у Артёмовска (ДНР). Бойцы 58-й батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса ликвидируют целые группы противника точными ударами противотанковых ракетных комплексов.
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