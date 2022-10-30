Газета.ру

7 840 подписчиков

Управление Генштаба ВС РФ: срочников не будут привлекать к СВО

Управление Генштаба ВС РФ: срочников не будут привлекать к СВО

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил РИА Новости, что срочников, которых призовут в рамках осенней кампании, не будут привлекать к специальной военной операции (СВОБ) на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх