Управление Генштаба ВС РФ: срочников не будут привлекать к СВО

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил РИА Новости, что срочников, которых призовут в рамках осенней кампании, не будут привлекать к специальной военной операции (СВОБ) на Украине.
Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил РИА Новости, что срочников, которых призовут в рамках осенней кампании, не будут привлекать к специальной военной операции (СВОБ) на Украине.
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