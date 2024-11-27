"Я и есть Джелаладдин". Несколько слов о сериале Посмотрел сериал "Я и есть Джелаладдин" на одном дыхании, почти без перерыва, если не считать время между первым и вторым сезоном! :) Это единственный «костюмный» турецкий сериал, который я рискнул посмотреть, ибо все другие состоят из нескольких сезонов с сотнями серий! :) Мне же, увы, уже давно не 17 и даже не 40 лет.