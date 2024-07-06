История и археология: Зачем профессор Мечников заражал себя смертельными болезнями и Какие советы давал, чтобы жить до 100 лет

Бесстрашная самоотдача прирожденных ученых не раз в истории переходила границы разумного. Они рисковали опытами на самих себе, испытывали на близких экспериментальные методы лечения, первыми вводили вакцины с недоказанным действием и много чего еще.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии