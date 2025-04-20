На Украине пожаловались, что не могут использовать F-16 для воздушных боёв

После потери ещё одного американского истребителя F-16 Военно-воздушные силы Украины выразили недовольство по поводу отсутствия на полученных ими самолётах важных компонентов, необходимых для достижения превосходства в воздухе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии