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Сим-карты могут законодательно приравнять к средствам платежа. Для борьбы с мошенниками

Сим-карты могут законодательно приравнять к средствам платежа. Для борьбы с мошенниками

Совет по развитию цифровой экономики при СФ предлагает для борьбы с телефонным мошенничеством приравнять любые сим-карты к средствам платежаКак сообщает «Коммерсантъ», сенатор Артем Шейкин планирует внести в Госдуму ряд инициатив — например, он предлагает квалифицировать действия лиц, связанные с нелегальным оборотом сим-карт, по статье 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».

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