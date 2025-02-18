Рязанские школьники написали письма участникам спецоперации

Полицейские в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и к 90-летию создания службы по делам несовершеннолетних и центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, организовали для учащихся 8 класса рязанской школы № 50 патриотический урок.