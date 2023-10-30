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Посол Бен Цви: между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров

Посол Бен Цви: между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров

Между Израилем и палестинским исламистском движением ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Александр Бен Цви, глава дипломатической миссии еврейского государства в Москве.

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