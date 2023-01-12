В 2023 году в школы 11 регионов России поступит новый учебный набор «Юный метролог»

Компания «Научные развлечения» совместно с метрологическим образовательным кластером Росстандарта займётся разработкой и выпуском нового учебного набора «Юный метролог», который в 2023 году поступит в образовательные учреждения 11 регионов России.
Компания «Научные развлечения» совместно с метрологическим образовательным кластером Росстандарта займётся разработкой и выпуском нового учебного набора «Юный метролог», который в 2023 году поступит в образовательные учреждения 11 регионов России.
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