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Сборные ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей не старше 17 лет сыграли на турнире в Евпатории при поддержке Минспорта РФ

В Евпатории прошел турнир «Кубок нового поколения». В нем приняли участие сборные команды футболистов не старше 17 лет из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя.

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