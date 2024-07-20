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Царьград

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Станислав Крапивник: США и Великобритания должны бояться уничтожения Вашингтона или Лондона

Станислав Крапивник: США и Великобритания должны бояться уничтожения Вашингтона или Лондона

Американцы не перестанут делать пакости, пока не поймут, что могут за это поплатиться. Поэтому необходимо начать прокси-войну против Штатов во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы.

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