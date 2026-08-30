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Владимирские новости

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Камешковский район: пенсионеру вернули 600 тысяч рублей от мошенников

Камешковский район: пенсионеру вернули 600 тысяч рублей от мошенников

Пенсионер из Камешково перевёл мошенникам 600 тысяч рублей, поверив обещаниям крупного выигрыша на ставках.

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