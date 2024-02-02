В Пинежском районе открыли новый геолого-палеонтологический музей

Музей, который носит название «Тайны жизни Земли», открыли 2 января в деревне ВерколаВ новом музее, что расположен по адресу: улица Советская, 19, можно увидеть яйца динозавров, останки жизнедеятельности человека 11 века и насекомых со всего мира.