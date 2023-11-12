Станет ли Турция балканской «владычицей»?

Грамотная политика в цифровую эпоху позволяет мягкой силе завоёвывать интересующие регионы за пределами страны 100-летие республики Турция встречает как страна, прочно закрепившаяся на Балканах – зоне своего исторического, социокультурного и политического влияния.
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