Нетаньяху сообщил о готовности заключить сделку о прекращении огня в Газе

Татьяна Бушмелева

Вроде подобное заявление было перед нападением на Сирию... Галанские высоты прихватил, пустыня Сирии ему не нужна... нефтяные поля под амерами - значит не отдадут... И снова такие же слова... Сигнал однако. На кого на этот раз рот раскрыли с Эрдоганом?