Нетаньяху сообщил о готовности заключить сделку о прекращении огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг сообщил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о своей готовности к подписанию перемирия с палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа, передает Axios со ссылкой на источники.
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