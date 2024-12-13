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Нетаньяху сообщил о готовности заключить сделку о прекращении огня в Газе

Нетаньяху сообщил о готовности заключить сделку о прекращении огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг сообщил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о своей готовности к подписанию перемирия с палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа, передает Axios со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Вроде подобное заявление было перед нападением на Сирию... Галанские высоты прихватил, пустыня Сирии ему не нужна... нефтяные поля под амерами - значит не отдадут... И снова такие же слова... Сигнал однако. На кого на этот раз рот раскрыли с Эрдоганом?
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
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13 час.

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