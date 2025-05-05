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SPLETNIK

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Хайди Клум опубликовала архивные фото с дочерью Лени в честь её дня рождения

Хайди Клум опубликовала архивные фото с дочерью Лени в честь её дня рождения

В минувшее воскресенье старшей дочери супермодели Хайди Клум, Лени, исполнился 21 год. В честь праздника 51-летняя звезда подиумов опубликовала в соцсетях архивные фото с наследницей, которую она родила от итальянского миллионера Флавио Бриаторе.

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