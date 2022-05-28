Собор Украинской православной церкви объявил о полной независимости от РПЦ

27 мая раскол, ранее зревший в православии, получил официальное оформление. Украинская православная церковь (ранее следовала приписка – Московского патриархата, УПЦ МП сокращенно) объявила о своей полной независимости от Русской православной церкви.
27 мая раскол, ранее зревший в православии, получил официальное оформление. Украинская православная церковь (ранее следовала приписка – Московского патриархата, УПЦ МП сокращенно) объявила о своей полной независимости от Русской православной церкви.
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