Поляки подсчитали, сколько времени потребуется эстонцам, чтобы засыпать Байкал

Поляки в попытке обвинить Россию в чем угодно дошли до абсолютного абсурда. Итак, Лавров заявил, что попытки эстонцев угрожать разрушением России и "завалить Байкал скалами" - бессмысленны и обсуждать их даже не стоит.
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