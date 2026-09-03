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Джон Леннон был рядом с ним всего пять лет: в 50 Шон впервые сам стал отцом

Джон Леннон был рядом с ним всего пять лет: в 50 Шон впервые сам стал отцом

Шону Оно Леннону было пять лет, когда он потерял отца. Теперь ему 50 — и он впервые сам стал отцом. Между этими двумя точками прошло 45 лет.

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