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Контрафронт

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Южная Корея: 84 рейса были задержаны через международный аэропорт Чеджу (CJU/RKPC), а несколько...

Южная Корея: 84 рейса были задержаны через международный аэропорт Чеджу (CJU/RKPC), а несколько паромных сообщений были отменены по всей провинции Чеджу по состоянию на послеобеденные часы из-за сильного ветра и высоких волн, вызванных косвенным воздействием тайфуна «Крован».

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