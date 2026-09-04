Южная Корея: 84 рейса были задержаны через международный аэропорт Чеджу (CJU/RKPC), а несколько паромных сообщений были отменены по всей провинции Чеджу по состоянию на послеобеденные часы из-за сильного ветра и высоких волн, вызванных косвенным воздействием тайфуна «Крован».
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