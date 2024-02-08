Китайские банки выпускают миллионы ваучеров с цифровой валютой, чтобы повысить потребление фильмов

Киноиндустрия в Китае и монетарные власти страны объявили о планах раздать купоны на фильмы на сумму 30 миллионов юаней (4,17 миллиона долларов) в цифровых юанях для увеличения потребления во время предстоящих праздников Весеннего фестиваля.
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