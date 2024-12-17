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Роналдо намерен стать президентом Бразильской конфедерации футбола

Роналдо намерен стать президентом Бразильской конфедерации футбола

Двукратный чемпион мира Роналдо заявил, что хочет возглавить Бразильскую конфедерацию футбола (CBF). «У меня есть сотни мотивов, но самый главный — вернуть уважение к бразильскому футболу на мировом уровне», — приводит слова Роналдо Globo.

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