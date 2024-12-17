Роналдо намерен стать президентом Бразильской конфедерации футбола

Двукратный чемпион мира Роналдо заявил, что хочет возглавить Бразильскую конфедерацию футбола (CBF). «У меня есть сотни мотивов, но самый главный — вернуть уважение к бразильскому футболу на мировом уровне», — приводит слова Роналдо Globo.