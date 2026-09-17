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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ангелина Мельникова: «Очень много было хейта, когда мы получили нейтральный статус. Были такие, кто искренне считал, что это равносильно предательству»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова  рассказала, что ее критиковали в соцсетях из-за выступлений в нейтральном статусе.

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