СХ

Сергей Храмов

Большая странность что Россия для уничтожения медленно летящих украинских дронов не применяет вертолеты и истребители своими пулемётами. На истребителях есть устройство позволяющее снизить максимально скорость, что позволяет легко сбивать дроны. РВСН.