Подразделения группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» вклинились в оборонительные линии боевиков ВС киевского режима на Харьковщине.
Минобороны: Группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ под Харьковом
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Большая странность что Россия для уничтожения медленно летящих украинских дронов не применяет вертолеты и истребители своими пулемётами. На истребителях есть устройство позволяющее снизить максимально скорость, что позволяет легко сбивать дроны. РВСН.
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17 час.
Meerflieger
На истребителях пулемётов давным-давно нет... 😉 Хохлы попробовали... Потеряли самолёт... Хочешь такого же?
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17 час.
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