Стало известно, что пили подростки, отравившиеся в лесопарке в Екатеринбурге

Алкоголь молодым людям купил случайный прохожий в известной сети алкомаркетов.Трое подростков, отравившихся в лесопарке на Шарташе в Екатеринбурге, пили алкогольные коктейли, которые им купил случайный прохожий в алкомаркете "Красное и Белое", сообщает URA.