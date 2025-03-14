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Из Суджи вывозят жителей. Пожилая женщина сразу съела полторы буханки хлеба после оккупации. Свежие сводки с фронтов от военкоров

Из Суджи вывозят жителей. Пожилая женщина сразу съела полторы буханки хлеба после оккупации. Свежие сводки с фронтов от военкоров

Сотрудники МЧС России вывезли 140 истощённых мирных жителей из Суджи в пункты временного размещения в Курске.

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