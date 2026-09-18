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Польша готовится к захвату Галичины?  

Польша готовится к захвату Галичины?  

На фоне продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной, Варшава, похоже, решила не упускать свой исторический шанс и начала активную подготовку к реализации давних амбиций — возвращению контроля над Галичиной, территориями, которые в Польше многие до сих пор считают своими.

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