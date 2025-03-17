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Kyodo: подъём на Фудзи в Японии станет полностью платным

Kyodo: подъём на Фудзи в Японии станет полностью платным

Подъём на японскую гору Фудзи станет полностью платным с мая 2025 года, сообщает агентство Kyodo. Также отмечается, что восхождение выше пятой станции после 14:00 (08:00 мск) будет разрешено только для тех, кто забронировал отель на горе.

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