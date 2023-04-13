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Теннисист Медведев за три часа обыграл Зверева в 1/8 финала «Мастерса»

Теннисист Медведев за три часа обыграл Зверева в 1/8 финала «Мастерса»

На турнире «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Даниил Медведев, бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open – 2021, прошёл в четвертьфинал после напряженной игры с олимпийским чемпионом 2020 года, бывшим вторым ракеткой мира Александром Зверевым.

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