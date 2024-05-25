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Прокуратура нашла нарушения в новом пермском спорткомплексе

Прокуратура нашла нарушения в новом пермском спорткомплексе

После проверки ответственные сотрудники были наказаны в дисциплинарном порядке.Прокуратура обратила внимание руководства спортивной школы «Спартак» на улице Рабочая, 9, на необходимость установки турникетов и устранения других проблем с системой доступа.

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