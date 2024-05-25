Прокуратура нашла нарушения в новом пермском спорткомплексе

После проверки ответственные сотрудники были наказаны в дисциплинарном порядке.Прокуратура обратила внимание руководства спортивной школы «Спартак» на улице Рабочая, 9, на необходимость установки турникетов и устранения других проблем с системой доступа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии