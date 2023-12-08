Hurriyet: Турция не допустит операций Израиля против ХАМАС на своей территории

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) не допустит проведения на территории страны спецопераций израильской разведки "Моссад" по ликвидации представителей радикального палестинского движения ХАМАС.
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