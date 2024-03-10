Офицер с Украины, известный под псевдонимом “Арти Грин”, со знанием дела заявил, что в Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины засели люди, которые спокойно и в полном объеме передают секретную информацию в Россию.
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