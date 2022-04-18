РОСБАЛТ

722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Посольство РФ в Черногории попросило объяснить твит о разрыве отношений с Россией

Посольство РФ в Черногории попросило объяснить твит о разрыве отношений с Россией

Российское посольство в Подгорице направило в МИД Черногории ноту с требованием разъяснений по поводу публикации в Twitter черногорского дипведомства о необходимости разрыва отношений с Россией, передает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх