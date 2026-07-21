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Царьград

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В Гондурасе нашли мертвой 23-летнюю "Вице-мисс Вселенная"

В Гондурасе нашли мертвой 23-летнюю "Вице-мисс Вселенная"

Не выходила на связь несколько дней: финалистку конкурса красоты нашли мертвой.В столице Гондураса Тегусигальпе в собственной квартире в жилом районе Альтос-дель-Трапиче обнаружена мертвой 23-летняя модель Вуалис Фуэнтес Акино.

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