В Гондурасе нашли мертвой 23-летнюю "Вице-мисс Вселенная"

Не выходила на связь несколько дней: финалистку конкурса красоты нашли мертвой.В столице Гондураса Тегусигальпе в собственной квартире в жилом районе Альтос-дель-Трапиче обнаружена мертвой 23-летняя модель Вуалис Фуэнтес Акино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии