Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в 2020 году, после того как она столкнулась с предательством и осуждением со стороны австрийского общества, она пришла к выводу, что происхождение Гитлера из Австрии — не случайность.