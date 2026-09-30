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"Зайчанский" водовод: как в центре Барнаула "прокалывают" землю и тянут трубы. Фото

"Зайчанский" водовод: как в центре Барнаула "прокалывают" землю и тянут трубы. Фото

В центре Барнаула полным ходом идет коммунальная перестройка. В этой части города реконструируют километры сетей водопровода.

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