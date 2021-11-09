Встреча расширенной "тройки" состоится в ноябре

Встреча расширенной "тройки", где обсуждается ситуация в Афганистане, пройдет на этой неделе. .Спецпредставитель Президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов подтвердил, что мероприятие пройдет 11 ноября.