The Moscow Post

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Встреча расширенной "тройки" состоится в ноябре

Встреча расширенной "тройки" состоится в ноябре

Встреча расширенной "тройки", где обсуждается ситуация в Афганистане, пройдет на этой неделе. .Спецпредставитель Президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов подтвердил, что мероприятие пройдет 11 ноября.

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