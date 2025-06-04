Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Посол Келин: За прошедшие 3,5 года Великобритания поставила практически все

Было бы не совсем корректно говорить, что Британия наращивает поставки вооружений, поскольку оружейные склады королевства остались почти пустыми после масштабной военной поддержки Киева, рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

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