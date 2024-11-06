Могла ли Россия в 2014 «снести» Майдан и пойти до конца Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным.
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Могла ли Россия в 2014 «снести» Майдан и пойти до конца Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным.
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