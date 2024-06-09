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Чудесное спасение: как собаки помогли детям выжить в уральском лесу

Чудесное спасение: как собаки помогли детям выжить в уральском лесу

Чудесное спасение: как собаки помогли детям выжить в уральском лесу Елена ГалицкаяВ ночь с 7 на 8 июня волонтеры нашли пропавших несколько дней назад детей — десятилетнюю Вику и её 12-летнего брата Гришу — в лесу Свердловской области.

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