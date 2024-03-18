Гостей ВДНХ пригласили в бесплатный Музейный город

Главная выставка страны пригласила посетителей в Музейный город. В различных павильонах можно бесплатно разучить популярные танцы эпохи Льва Толстого, узнать об использовании энергии атома, попробовать себя в роли диспетчера системы водоснабжения города, а также увидеть уникальные экспонаты казахской культуры.