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Нетрудовые резервы: массовый приток мигрантов в Россию не решит проблему нехватки рабочих рук

Нетрудовые резервы: массовый приток мигрантов в Россию не решит проблему нехватки рабочих рук

Власти РФ готовят миграционную реформу. Оказалось, что действующие правила въезда и получения мигрантами трудовых патентов, во-первых, абсолютно не мотивируют их работать в отраслях, где действительно не хватает рабочих рук; во-вторых, способствуют отрицательному отбору – притоку малообразованной рабочей силы с низкими компетенциями.

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