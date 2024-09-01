Песков назвал жестким разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал жестким разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Джо Байденом во время телемоста, который прошел 7 декабря 2021 года.
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